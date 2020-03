Den Samstagnachmittag reserviert Fresenius-Chef Stephan Sturm (56) gern für Fußball, vor allem wenn sein Lieblingsklub Eintracht Frankfurt zu Hause spielt. Am 14. März jedoch ist alles anders. Die Bundesliga hat den Spielbetrieb abgesagt; Sturm steckt in einer Telefonschalte mit seinem Corona-Krisenstab. Als er sich nach der Sitzung meldet, wirkt er bemerkenswert abgeklärt. "Ich wusste, dass etwas kommen würde", sagt er und trifft den Ton vieler Konzernbosse, "aber in dieser Geschwindigkeit hatte ich es nicht erwartet."

Sturms Konzern bewegt sich an einem Knotenpunkt dieser Weltkrise: Die Helios-Krankenhäuser des Gesundheitsunternehmens, die Infusionslösungen und Medikamente sind zentral für die Bewältigung der größten Pandemie seit der Spanischen Grippe von 1918 bis 1920.