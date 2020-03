manager magazin: Herr Holzer – was ging in Ihnen vor, als die Bundesregierung am Montagabend die Schließung nicht absolut versorgungsrelevanter Geschäfte verkündet hat?

Dieter Holzer: Mit Blick auf Italien hatten wir diese Entwicklung erwartet und entsprechend reagiert. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Virus verhindert und empfinden die Entscheidung als konsequent. Und dennoch ist das ein Angriff auf unser Geschäftsmodell, der vor allem unsere Handelspartner schwer trifft.

Die deutsche Modebranche ist seit geraumer Zeit ein Krisenfall. Für viele Händler und Hersteller könnte der Corona-Schock nun das Ende bedeuten. Wie schlimm ist die Lage wirklich?

Wie dramatisch die Auswirkungen sein werden, hängt davon ab, wie schnell die Maßnahmen der Bundesregierung greifen, wie lange der Close-down anhalten wird und wie schnell die Menschen danach wieder genug Zuversicht haben, ihre Konsumwünsche zu decken. Wenn die Läden vier Wochen zubleiben, mögen das die meisten überleben,