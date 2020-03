Der Brief, den die Geschäftsführung um Stephan Fanderl (56) den MitarbeiBenkern von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) am Freitag zukommen ließ, folgte nahtlos den Hiobsbotschaften der letzten Tage. Darin stand, was sich die rund 30.000 Beschäftigten ohnehin schon fast denken konnten: „Angesichts des Corona-Virus und der temporären Schließungen unserer Filialen“ stehe das Unternehmen „vor einer existenziellen Bedrohung“. Im März werde GKK deshalb 15 Prozent des Gehalts einbehalten, da man bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragt habe. „Mit freundlichen Grüßen“.

Doch dieser Schritt wird bei weitem nicht reichen, um die traditionsreichen Warenhäuser durch die Krise zu führen. Längst arbeitet ein Stab aus Beratern, Juristen und dem ehemaligen Schlecker-Insolvenzverwalter und Unternehmensrestrukturierer Arndt Geiwitz (50) an einer größeren Lösung: Galeria Karstadt Kaufhof soll, um Corona zu überleben, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag aufnehmen. Die genaue Summe stünde noch