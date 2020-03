Es sind wilde Zeiten an den Börsen. Noch vor sechs Wochen, am 19. Februar, erreichte der deutsche Aktienindex Dax seinen Höchststand. Wertvoller waren die 30 größten, börsennotierten Unternehmen nie. Danach folgte der beispiellose Absturz. Das Coronavirus und das abrupte Herunterfahren der Weltwirtschaft rissen auch die Börsenbewertungen mit sich. "Die großen Vermögen werden in der Krise geschaffen", sagt zwar der Fondsmanager Hendrik Leber mit Blick auf die Chancen bei einem Einstieg. Aber die großen Vermögen werden eben auch vernichtet.

Nach Berechnungen des manager magazins verloren die Aktienpakete der zwanzig größten deutschen Aktionäre seit jenem Februar-Tag insgesamt 37,7 Milliarden Euro ihres Buchwerts. Ihre Wertpapiere sind heute im Schnitt 27,4 Prozent weniger wert als noch vor sechs Wochen. Gewaltige Zahlen.

Politisch ist das Thema brisant. Die Debatte um die Lastenverteilung zwischen Arbeit und Kapital beginnt gerade. Zum einen sind die Hochvermögenden Arbeitgeber für Hunderttausende