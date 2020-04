Bill Gates (64), Mitgründer des Software-Konzerns Microsoft, ist einer der reichsten Männer der Welt. Über die Bill & Melinda Gates-Stiftung, deren Co-Chairman er ist, engagiert er sich seit vielen Jahren in der globalen Gesundheitspolitik. Schwerpunkt der Arbeit, die das Ehepaar Gates mit einem erheblichen Anteil ihres Vermögens unterstützt, sind Impfprogramme und Ansätze für eine gerechtere Gesundheitsversorgung. Im "Economist" beschreibt Gates die Welt nach Covid-19.

The world after covid-19



Bill Gates on how to fight future pandemics

The coronavirus will hasten three big medical breakthroughs. That is just a start

When historians write the book on the covid-19 pandemic, what we’ve lived through so far will probably take up only the first third or so. The bulk of the story will be what happens next.

In most of Europe, East Asia and North America the peak of the pandemic will probably have passed by the end of this month. In a few weeks’ time, many hope, things will return to the way they