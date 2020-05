Als die Schulen und Kitas schlossen, war Jutta Allmendinger (63) alarmiert. Die Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin befürchtete, dass der Kampf gegen das Coronavirus einen Rückfall beim Thema Chancengleichheit bedeutet. Und tatsächlich: die ersten Ergebnisse eines von ihr im März eingesetzten Forschungsteams zeigen eine gefährliche Entwicklung.

„Frauen werden unsichtbar, werden langsam“, resümiert Allmendinger. Sie reduzierten Stundenzahl und Leistung am Arbeitsplatz in der Krise stärker als Männer. Allmendinger fürchtet gravierende Nachteile für weibliche Karrieren.

Kehren also die 50er Jahre zurück? Schon in Boomzeiten blieben die Fortschritte beim Thema Chancengleichheit zäh. Der Frauenanteil in den Vorständen börsennotierter Unternehmen dümpelt hartnäckig bei rund 10 Prozent. Wird die Corona-Krise jetzt zum großen Backlash für Diversity?