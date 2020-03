Die Corona-Krise ist eine Nachfrage- und keine Kostenkrise. Deshalb reicht es nicht, höchste Priorität auf Liquiditätssicherung und Kostenvermeidung zu legen. Zusätzlich müssen Absatzrückgänge mit Sofortmaßnahmen bekämpft werden.

Der VW-Dieselskandal enthält ein Lehrbuchbeispiel. Volkswagen benötigt in Deutschland 2000 Aufträge pro Tag, um die Werke am Laufen zu halten. Nachdem der Dieselskandal 2015 publik wurde, brach bald die Nachfrage auf unter 1000 tägliche Bestellungen ein. Es drohte eine Katastrophe für die Fabriken. Bis dahin hatte VW Rabatte von einigen Hundert Euro pro Auto gewährt. Jemand schlug vor, eine „Umweltprämie“ von 5000 Euro pro Golf einzuführen, rund das Zehnfache der bisherigen Prämie. Das erschien zunächst eine „verrückte“ Idee. Doch nach einer schnellen Abschätzung von Absatz- und Finanzwirkungen wurde die Maßnahme ohne Verzögerung umgesetzt. In kurzer Zeit erreichte die Nachfrage wieder das erforderliche Niveau. Das Ganze kostete zwar viel Geld, rettete aber Fabriken