Plötzlich ging es ganz schnell mit der Corona-App. Wochenlang zögerte Bundes­gesundheitsminister Jens Spahn (40), die Koalition verkämpfte sich in zähe Debatten um das richtige Konzept. Schon Mitte April wollte die Regierung mit der App eigentlich Bürger warnen, Informationen sammeln und Infektionsketten unterbrechen; Start-ups und IT-Anbieter warben für ihre Modelle. Doch das Vorhaben drohte in einer Blamage zu enden.

Ende April kam dann die Wende. Die Deutsche Telekom und SAP würden die „Tracing-App“ entwickeln und betreiben, verkündete die Regierung. Sie adelte die Unternehmen als Techkonzerne, die Apple und Google „auf Augenhöhe“ begegnen könnten. Minister Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (47) hatten sich persönlich gekümmert. Kanzlerin Angela Merkel (65) ist die App ein besonderes Anliegen.

In den Firmenzentralen in Bonn und Walldorf war man verzückt, viel mehr Prestige ging nicht in Corona-Zeiten. Telekom-Boss Timotheus Höttges (57) zog das Projekt an sich, obwohl eigentlich T-Systems-Chef