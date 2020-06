Manchmal muss man etwas zerstören, um es für sich haben zu können. Robert Tönnies (42) hat geschwiegen, als die ersten Nachrichten über Corona-Fälle in deutschen Schlachthöfen durch die Medien geisterten. Er hat geschwiegen, als sein Onkel Clemens Tönnies (64), der mächtige Boss des größten deutschen Schlachtkonzerns, mehr und mehr in die Kritik geriet. Jahrelang hatte er ihn immer wieder dafür kritisiert, Tausende Billiglöhner per Werkvertrag aus Osteuropa anzulocken, um sie im Akkord und dicht an dicht Schweine zerlegen zu lassen. Nun kein Wort. Es galt schließlich, den Milliardenwert des Kotelettimperiums zu schützen, dessen Hälfte ihm selbst gehört.

Doch als sich alles zuspitzte, als die Zahl der Infektionen im größten Schlachthof ihres Unternehmens, am Stammsitz im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück, explosionsartig anstieg, machte Robert Tönnies seiner Wut Luft: „Durch die heutigen Ereignisse und die Untätigkeit der letzten Jahre steht das Unternehmen vor einem Scherbenhaufen: Enorme, unkalkulierbare