Alexander Geiser (44), knapp zwei Meter großer Frontmann der Kommunikationsberatung Hering Schuppener, gilt als einer der mächtigsten Einflüsterer der deutschen Wirtschaftselite. Er ist vernetzt wie kaum ein Zweiter seiner Branche, mit breiten Kontakten auch in die Politik und in die USA. Groß geworden ist er in der Transaktionsberatung. In den vergangenen Jahren rückte Geiser Topmanager ins rechte Licht, vor allem in Krisen jeglicher Art. Zu den Kunden zählen unter anderem Bayer-Chef Werner Baumann (57) oder Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (49).

manager magazin: Herr Geiser, Sie geben seit Jahren Topmanagern Rat, wie sie sich in Sondersituationen am besten verhalten. Zeigt sich in der Coronakrise, wer wirklich etwas taugt als Unternehmenslenker oder Politiker?

Alexander Geiser: Die Coronakrise legt offen, wer ein echter Anführer und wer nur ein Manager ist. Wenn das wirtschaftliche Umfeld beständig ist wie in den vergangenen Jahren, können alle Manager relativ gut aussehen. Dann ist