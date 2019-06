Was Denner verkündete, klingt in der Tat spektakulär. Innerhalb der nächsten 18 Monate will er Bosch auf den Status "klimaneutral" hieven. In Hauruckmanier möchte er den CO2-Fußabdruck eines Giganten löschen, der 2018 so viel Strom verbrauchte wie sämtliche Haushalte Münchens und Berlins zusammen. Den Großproduzenten von Treibhausgasen, der mit weltweit 400 Standorten zuletzt rund 3,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstieß, will er schwäbisch gründlich säubern. "Die Berechnungen haben gezeigt, dass es geht, also machen wir es", rief er im Basta-Stil seine Ökorevolution aus.

Eine Milliarde Euro gibt Denner dafür bis Ende 2020 aus, eine weitere bis Ende 2030. Das Geld steckt er in effizientere Produktionsanlagen, in die Dämmung von Fabrikhallen und Bürotürmen. Er bestellt große Mengen Ökostrom und lässt Solarpanele aufstellen. Vor allem aber kauft er sich frei: Hunderte Millionen Euro fließen in Emissionsrechtezertifikate sowie in Aufforstungsprojekte in Panama, in Windräder auf den Philippinen und Schutzprogramme für afrikanische Wälder.

Man könnte sagen, dass Denner verstanden hat. Dass er die Konsequenz aus den Katastrophenszenarien zieht, die UN-Weltklimarat und Fridays-for-Future-Aktivisten auf die Straße treiben. Dass er angeht, worauf sich die Regierungen 2015 im Pariser Klimaabkommen einigten.

In seiner Lieblingsversion setzt sich der Bosch-Chef scharf von der großen Tu-nix-Koalition in Berlin ab, die den CO2-Ausstoß trotz ehrgeiziger Ankündigungen und hoher Investitionen seit 2005 gerade mal um 8 Prozent gesenkt hat, während die USA ihre Emissionen um 14 Prozent zurückgefahren haben, und Großbritannien gar um 33 Prozent (siehe Grafik "Fatale Bilanz").