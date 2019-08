Eine Weltstadt, hohe Mieten, große Nachfrage nach Wohnraum – da sollte ein Investment in 4 Häuser, insgesamt 129 Wohnungen in New Yorks Stadtteil Brooklyn, eigentlich laufen. Dachte sich offensichtlich HQ Capital, der Vermögensverwalter von Gabriele Quandt (66) und ihren Schwestern, und warb für das Projekt Clinton Hill.

Doch vier Jahre nach ihrem Investment stehen Anleger wie der Immobilienunternehmer Patrick Adenauer (58), Enkel des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer, vor einem Totalverlust. Ein zweites Projekt in Brooklyn können sie wohl ebenfalls abschreiben. Nun erwägen sie nach Informationen von manager magazin eine Klage gegen HQ Capital. Der Vermögensverwaltung, ohnehin durchgeschüttelt durch zahlreiche Abgänge, droht somit neuer Ärger.

Die quandtsche Immobilientochter HQ Capital Real Estate (früher: Recap) hatte für die beiden Immobilienprojekte bei Vermögenden im In- und Ausland 50 Millionen Dollar eingesammelt. Doch, so argumentieren die Anleger, HQ setzte die Finanzierungen