Wenn einer etwas von Milliardenlücken versteht, dann Bahn-Boss Richard Lutz (56). Die Corona-Krise hat seine Finanzen jetzt final gesprengt. Bis 2024 fehlen mindestens elf Milliarden Euro. Der Bund legt zwar großzügig nach, aber sparen muss Lutz doch. Nur wo? Die mächtige Hausgewerkschaft EVG hat klargestellt, dass bei der Stammbelegschaft nichts zu holen ist. Da nimmt sich Lutz einen weniger wehrhaften Konzernteil vor: den Fahrdienst CleverShuttle.

Das Start-up (Bahnanteil: 76 Prozent) wird drastisch verkleinert. Nur in zwei von sechs bislang bedienten Städten sollen die E-Mobile weiter rollen: in Leipzig und Düsseldorf. In Berlin, Dresden, Kiel und München hingegen ist Schluss, 850 von 1100 Jobs fallen weg, heißt es in Konzernkreisen.

Die Krise setzt den Mobilitätsdiensten erheblich zu. Dabei gab es im Bahn-Tower schon vor Corona Zweifel an dem Ableger. Er verbrannte viel Geld, dem Vernehmen nach inzwischen knapp 100 Millionen Euro. Clevershuttle-Anhänger verweisen auf Zeichen der Besserung;