Schwein hat Clemens Tönnies (64) jede Menge - und trotzdem irgendwie kein Glück. Der Großschlachter bekommt gerade wieder von allen Seiten Feuer. Kaum verstummt die Kritik an seinen rassistisch verstandenen Äußerungen über vermehrungsfreudige Afrikaner, muss er als Aufsichtsratsboss seinen Herzensverein Schalke 04 vor dem Aus retten und dafür womöglich in die Firmenkasse greifen.

Gleichzeitig steht Deutschlands größter Schlachtkonzern (Umsatz 7,3 Milliarden Euro) einmal mehr als Teil der Branche am Pranger. Die sich häufenden Corona-Infektionen unter Schlachthofmitarbeitern brachten die schlechten Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Leiharbeiter in den Fokus der Öffentlichkeit. Prompt griff die Politik ein und will Werksverträge verbieten. Für Tönnies ist das ein Angriff auf das eigene Geschäftsmodell.

Und nun kommen ihm auch noch wichtige Unterstützer abhanden. Im November endet die Amtszeit von Co-Chef Andres Ruff (59), einer Vertragsverlängerung dürfte Miteigner Robert Tönnies (41)