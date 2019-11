Lukasz Gadowski (42) ist so etwas wie eine Legende in der deutschen Start-up-Szene. Er hat den Lieferdienst Delivery Hero gestartet, er stand hinter E-Commerce-Erfolgen wie Spreadshirt und Brands4­friends; die Reichstenliste des manager magazins führt ihn mit rund 150 Millionen Euro Vermögen. Was der Mann anfasste, stand für Erfolg; zuletzt hielt er sich aus dem operativen Business heraus und konzentrierte sich ganz auf das Investieren.

Dann kamen die E-Scooter. Gadowski konnte dem Hype um die Mietroller am Straßenrand nicht widerstehen, gründete im August 2018 das Start-up Circ und übernahm die Chef­position selbst. Zusammen mit Carlos Bhola (57), einem ­alerten Investmentbanker, der einst für rund 50 Millionen Euro Vermittlungsgebühr den Verkauf des Kartendienstes ­Here an Daimler, BMW und Audi eingefädelt hatte, wollte Gadowski ein Mobility-Reich schaffen.

Doch wenn ihm nicht bald die Wende gelingt, platzt die ­Vision – und sein Heldenstatus ­verblasst. Immerhin befindet er sich in bester