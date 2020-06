Für Christian Haub (55) könnte es sein erster großer Deal als Tengelmann-Chef werden. Haub will die 10-prozentige Beteiligung am Lebensmitteldiscounter Netto an Mehrheitseigner Edeka verkaufen. In wenigen Tagen soll das Geschäft über die Bühne gehen. Es dürfte 600 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Das ist viel Cash, gerade in Zeiten, in denen Corona die Anfälligkeit eines weitgehend stationären Handelsmultis offenlegt. Doch nach Steuern reichen die 600 Millionen Euro nicht, um den wichtigsten Konflikt im Clan zu lösen – die Zahlung der Erbschaftsteuer für die Kinder von Christians Schwägerin Katrin Haub (54).

Vor gut zwei Jahren verlor die Sippe ihre beiden dominierenden Köpfe: Erst starb Patriarch Erivan Haub mit 85 Jahren. Kurz darauf verschwand der damals 58-jährige Konzernlenker Karl-Erivan ("Charly") Haub bei einer Bergtour. Die drei Familienstämme, die je etwa ein Drittel der Anteile halten, standen führerlos da; und das seit Langem schwärende Misstrauen untereinander belastet die