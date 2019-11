Christian Angermayer hatte die kleinen, kegelförmigen Pilze geschluckt, nun lag er in einem Ferienhaus auf einer Karibikinsel und spürte, wie das Psilocybin langsam zu wirken begann. Noch ein Jahr zuvor, als ihm seine Freunde von dem bewusstseinsverändernden Rausch berichtet hatten, ähnlich wie bei LSD, war sein einziger Kommentar: "Ihr spinnt wohl."

Dann kam ihm die Idee, er könne vielleicht ein Geschäft daraus machen, weil Psilocybin als aussichtsreichster Kandidat für ein Medikament gegen Depressionen gilt – und er startete den Selbsttest. Eine halbe Stunde nach dem Konsum erreichte der Bayer jenes oft von leichter Panik begleitete Stadium, in dem das Kontrollzentrum des Hirns langsam seine Arbeit einstellt. In den folgenden fünf Stunden machte der Finanzier eine mystische Erfahrung. Er lernte seine größte Angst kennen: dass er, das Einzelkind, eines Tages einsam und ohne Familie dastehen würde. Schon bald aber fügte sich sein ganzes Leben in ein Gesamtkonzept. Der Trip, sagt Angermayer