Die Antwort der Optimisten heißt wieder einmal: China. Quer durch Europas Industrie brechen die Aufträge weg wie zuletzt in der Euro-Krise. Doch von Rezession will niemand reden. Die Börsianer und Prognostiker reduzieren die Erwartungen und hoffen ansonsten auf Fernost.

Pekings Technokraten haben in ihrem Land noch jeden Nachfrageknick weggebügelt. Auch die jüngste Krise, ausgelöst durch Drohungen von US-Präsident Donald Trump (72) und Schwierigkeiten in China selbst, haben sie schon gekontert: Ein Konjunkturprogramm soll in Kürze greifen.

Käme noch ein Handelsfrieden mit Washington dazu, könnten die Optimisten recht behalten. Deutschlands Industrie wäre ein Hauptgewinner: Über 7 Prozent ihres Exports gehen in die Volksrepublik, kein anderes EU-Land ist annähernd so von China abhängig. Inklusive der Vor-Ort-Produktion wird jeder dritte deutsche Pkw in China verkauft. Im Herbst 2018 sackte dieser Markt weg.