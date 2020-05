Früher dran zu sein als der Rest ist das Kerngeschäft von Cherry Ventures. Der Berliner Start-up-Investor war einst unter den ersten Kapitalgebern von FlixBus und Auto1, und schon Anfang März zeigte eine Wand in der Berliner Zentrale die Folgen der damals erst heraufziehenden Corona-Krise. Rot und gelb leuchtende Zeilen markierten bereits die Portfolio-Unternehmen, bei denen es kritisch werden würde.

Das Virus hat die Spielregeln der Start-up-Szene verändert. „Viele Gründer kommen aus Zeiten, in denen es immer nur aufwärtsging“, sagt Cherry-Partner Christian Meermann (37). „Es gab immer mehr Geld, die Gründer wurden gefeiert – und nun soll die Party zu Ende sein? Das wollten zuerst nicht alle wahrhaben.“

Meermann und seine Leute haben vorgegeben, was in der neuen Zeit oberste Priorität sei: Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Denn bis zur nächsten Finanzierung könnte es nun länger dauern. Immerhin, so Meermann, hätten sich die meisten Gründer „schnell und gut“ auf die neue Situation