Für Jürgen Fitschen (71) ist es ein unschönes Déjà-vu. Fast genau vor einem Jahr hatte der Aufsichtsratschef der Elektronikhandelsholding Ceconomy (Media-Markt, Saturn) mit Pieter Haas und Mark Frese die beiden ranghöchsten Manager des Unternehmens entlassen. Die beiden Vorstände, so die Begründung damals, hätten das Vertrauen wichtiger Investoren verspielt.

Jetzt, gut zwölf Monate später, werden Ceconomy und Chefaufseher Fitschen wieder ohne Führung dastehen. Die Tage des aktuellen Chefs Jörn Werner (58) sind gezählt. Sein Abgang wird noch vor November erwartet, am kommenden Donnerstag trifft sich zu der Personalie der Aufsichtsrat, wie das Unternehmen nach einer informellen Anfrage des manager magazins per Ad-hoc-Mitteilung verbreitete. Man sehe keine Zukunft mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, heißt es aus dem Unternehmen: „Weder hat Werner es geschafft, die Mitarbeiter zu begeistern, noch das Führungsteam“, so die desaströse Bilanz nach gut 200 Tagen.



Werner kam erst im März