Tänzerinnen räkeln sich auf Podesten hinter transparentem Stoff. Sie reiben Po und Brüste an der straff gespannten Verhüllung; es sieht aus, als würden sie sich in einem mit dichtem Rauch gefüllten Gefäß winden. Männer grölen. An der Bar stehen Wodkaflaschen, versetzt mit Cannabisextrakten und versehen mit dem Hinweis: "Farmako Employees Only!".

Farmako, so heißt das Medizincannabis-Start-up aus Frankfurt, das Ende März in einem Innenstadtklub die Erstbelieferung von Apotheken feiert. Sebastian Diemer (32), der schon das Finanz-Start-up Kreditech aufbaute, hat es gegründet. Zwar erst im August 2018, aber er kokettiert bereits mit einem Börsengang "in sechs bis zwölf Monaten". In Unterlagen, mit denen Diemer bei Investoren wirbt, verspricht er eine schwindelerregende Bewertung: In zwei Jahren könnte Farmako zwei Milliarden Euro wert sein. Mindestens.

Cannabis ist der neue Hype, die ganze Start-up-Szene ist berauscht. Der scheue Pornokönig Fabian Thylmann (40; Youporn) mischt ebenso mit wie