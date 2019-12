Noch sind sie offen, die Türen der C&A-Filialen in Dessau und Rottenburg, in Witten und Stadthagen. Doch nicht mehr lange, denn der angeschlagene Modekonzern bläst zum Rückzug. In Dessau und Rottenburg ist im Januar Schluss, in Witten Ende Februar, in Stadthagen spätestens im Sommer. Mit den vier Provinzhäusern startet das Management ein Sanierungsprojekt, das zum Befreiungsschlag werden soll, das aber auch die Einkaufsstraßen vieler Klein-und Mittelstädte gefährdet.

Mit dem Restrukturierungsprogramm "Turnaround Germany" (TAG) will C&A seinen wichtigsten Markt sanieren. Derzeit laufen Verhandlungen mit den Vermietern; der von der Familie Brenninkmeijer geführte Konzern fordert hohe Nachlässe. Weigern sich Immobilienbesitzer oder ist ein Standort ohnehin nicht zu retten, zieht C&A aus.

Wie viele der 450 Filialen in Deutschland geschlossen werden, ist noch nicht final entschieden. Insider gehen von bis zu 100 aus, die innerhalb der nächsten drei Jahre zugesperrt werden. Es könnten jedoch mehr