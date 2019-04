"Normalerweise ist es eine törichte Idee, eine Autofirma zu gründen", sagt Anton Piëch (40), Sohn von Ferdinand Piëch (81), dem vielleicht besten Automanager seiner Generation, sowie Marlene Porsche. Er lupft ein graues Tuch. Darunter: der Beleg, dass er tatsächlich eine Autofirma gegründet hat. Sein erstes Modell heißt Piëch Mark Zero. Optisch ähnelt es einem Aston Martin, dafür fährt es mit E-Antrieb.

Es ist Anfang März, jedes Jahr um diese Zeit zieht es die Branche an den Lac Léman zum Automobilsalon in Genf. Nirgendwo sonst in Europa verkaufen die Hersteller so viele Luxusmodelle direkt vom Messestand. Eigentlich ist das hier ein Treffen der Etablierten und Arrivierten. In diesem Jahr aber machen sich viele unbekannte Start-ups in den Hallen breit. "Tesla hat gezeigt, dass eine Finanzierung über mehrere Runden gelingt", um erfolgreich E-Autos zu bauen, macht sich Piëch Mut. Wenn er mit seinem Namen in der Autoindustrie etwas mache, "muss das sitzen".

Im Frühjahr des nächsten Jahres soll