Wenn es um sein chinesisches Elektroauto-Start-up Byton ging, sprach Mitgründer Carsten Breitfeld stets wie ein frisch gebackener Vater, der endlich das langersehnte Wunschkind in den Armen hält. „Es fühlt sich an wie ein Traum, unser Baby der Welt zu zeigen“, erzählte er vor gut einem Jahr, als er auf der Konsumelektronikmesse CES in Las Vegas stolz den Prototyp von Bytons erstem elektrischen SUV präsentierte.

Besonders lange scheint die Vaterfreude bei dem früheren BMW-Topmanager allerdings nicht angehalten zu haben. Schon vor der eigentlichen Geburt – um im Bilde zu bleiben – sucht Breitfeld nach Informationen des manager magazins das Weite. Mehreren Insidern zufolge soll er Byton in Kürze verlassen – noch bevor Ende des Jahres überhaupt erst die Serienfertigung des SUVs M-Byte anlaufen soll.



Ein Byton-Sprecher erklärte auf Anfrage: "Wir sehen schon aufgrund der vertraglichen Situation von Carsten Breitfeld keinen Grund für diese Spekulation." Breitfeld ließ mehrere Anfragen unbeantwortet.