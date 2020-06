"Auf geht's", sagt Bryan Goldberg (36), "wir betreten jetzt die wilden Straßen von New York." Es ist ein Mittwochmittag Anfang Juni, draußen heulen die Sirenen. Goldberg, den sie in Amerikas Digitalmedienszene "Bad Boy" oder auch "Arschloch" nennen, hat sein Apartment seit zwei Tagen nicht verlassen. Heute wagt er sich raus auf die 6th Avenue, Richtung Süden.

"Konsolidierung ist gut", sagt Goldberg, "wenn alle anderen Angst haben, wollen wir mutig sein." 2020 werde ein "starkes" Jahr für seine Bustle Digital Group, er wolle bald wieder "aggressiv zukaufen".

Was mindestens eine selbstbewusste Prognose ist. Viele werbefinanzierte Onlinemedien, wie Goldberg sie besitzt, steckten angesichts fallender Anzeigeneinnahmen bereits vor Corona in der Krise. Inzwischen liegt der Markt am Boden. Die Umsätze der meisten Unternehmen sind, wenn es gut läuft, 30 Prozent im Minus. Tendenz negativ.