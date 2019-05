Unternehmensberater Peter May (61) verhandelt nicht lang über sein Honorar. 12.000 Euro müssen drin sein – pro Tag. Gestandene McKinsey- oder BCG-Senior-Partner bekommen bei solchen Sätzen wässrige Augen. Sie geben sich in der Regel mit 6000 Euro oder weniger zufrieden; immer noch eine stolze Summe, aber eben nur die Hälfte dessen, was May einstreicht.

Der mittelgroße, schlanke Mann mit vollem Schopf sitzt am ausladenden Besprechungstisch seiner Bürovilla in Bad Godesberg und sagt mit unverhohlenem Stolz: "Ich bin der Teuerste in der Branche, und das bin ich auch wert."

Anders als die Topconsultants, die bei Dax-30-Vorstandsvorsitzenden oder Bundesministern ein und aus gehen, konzentriert sich May auf eine profitable Nische: Er steht reichen Familienunternehmen zur Seite – wie Merz Pharma, Dohle oder Neven DuMont. Drunter tut er's nicht. Kleinbetriebe könnten sich ihn sowieso nicht leisten.

May bildet zusammen mit Brun-Hagen Hennerkes (79) und Mark Binz (69) ein exklusives Trio von Einflüsterern,