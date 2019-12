Die Halle 11, ganz am westlichen Ende des Messegeländes, war in diesem Jahr während der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA so etwas wie die Insel der Hoffnung. Hier versammelten sich diejenigen aus der Industrie, die an eine grüne Zukunft glauben – sich aber nicht dem endzeitlichen Hype um die neuen Elektroautos in den Nachbarhallen unterwerfen wollen.

In Halle 11 wurden Fahrzeuge mit Brennstoffzellen präsentiert. Sie tanken Wasserstoff, den sie schadstofffrei in Elektrizität umwandeln; übrig bleibt nur reines Wasser. Hyundai zeigte sein international erfolgreiches Modell Nexo, BMW feierte mit dem i Hydrogen Next sogar eine Premiere: Das SUV, basierend auf dem X5, fährt als erster serientauglicher BMW mit dem Strom einer bordeigenen Brennstoffzelle. Im Jahr 2022, so die Ankündigung von Konzernchef Oliver Zipse, will BMW sein Pioniermodell an ausgewählte Kunden ausliefern.

Der Antrieb könnte den Klimaschutz mit den Komfort- und Mobilitätsansprüchen der Kunden verbinden. Womöglich sogar