Viele der hochklassigen Wettbewerbe des internationalen Skizirkus mögen in diesen Tagen ohne Publikum auskommen müssen – dafür geht es beim krisengeschüttelten Sportmodespezialisten Bogner umso höher her. Vorstandschef Andreas Baumgärtner (55), vor gut zwei Jahren mit viel Elan in der Firmenzentrale in der St.-Veit-Straße in München gestartet, verlässt das Unternehmen bereits wieder. Die Verhandlungen über seinen Abgang laufen im vertrauten Kreis seit Wochen, nun scheint der Designer einen Deal mit dem von Inhaber Willy Bogner (78) beauftragten Treuhänder Arndt Geiwitz (50) ausgehandelt zu haben.

Seit Ende Februar erst führt Geiwitz, der unter anderem schon die Insolvenzen von Weltbild und Schlecker verwaltete, das Regiment. In seinem Auftrag durchforstet nun die Unternehmensberatung EY die Firma auf der Suche nach Sparpotenzial. Die Zahlen schließlich sind äußerst unerfreulich: Im Geschäftsjahr 2018 blieben bei einem leicht auf 159 Millionen Euro gestiegenen Umsatz nur 300.000 Euro Gewinn