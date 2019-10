Ungenaue Zahlen kann Dennis Muilenburg (55) gar nicht leiden. Wenn der Boeing-Chef bei einem Podiumsgespräch zu hören bekommt, er fahre ja mit seinem Rennrad 120 Meilen pro Woche, muss er das richtigstellen: "Tatsächlich sind es fast 140 Meilen pro Woche", korrigiert er, "über 10.000 Meilen im Jahr." Es darf ruhig ein bisschen mehr sein bei diesem asketischen, stets um Selbstkontrolle bemühten Mann – privat wie beruflich.

Muilenburgs Neigung, kräftig in die Pedale zu treten, fiel schon vor einigen Jahren auf. Bei Luftfahrtkonferenzen brachte der Jungmanager sein Rad mit, lange bevor so was chic war. "Wir fanden das damals etwas merkwürdig", erinnert sich ein deutscher Airline-Veteran.

Seine geschäftliche Dynamik trat erst richtig hervor, als Muilenburg Mitte 2015 an die Spitze von Boeing rückte. Plötzlich wirkte der traditionsreiche Flugzeugbauer, gegründet 1916, aufgedreht wie ein Start-up. Unter dem neuen CEO verdreifachte sich der Aktienkurs. Die Umsatzrendite hob ab auf zweistellige Werte