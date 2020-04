Mit seiner Einschätzung zu den Auswirkungen des Coronavirus lag Ugur Sahin (54) leicht daneben. Im Januar las der Mitgründer und CEO der Biotech-Firma BioNTech in der britischen Medizinfachzeitschrift „Lancet“ über ein unbekanntes Virus, das sich in der chinesischen Stadt Wuhan in einer sechsköpfigen Familie ausgebreitet hatte. Zu seiner Frau Özlem Türeci (53), Chief Medical Officer (CMO) im gemeinsamen Unternehmen, sagte der Professor für experimentelle Onkologie an der Uni Mainz damals sofort: „Im April sind bei uns die Schulen dicht.“

Bereits Mitte März überholte die Realität die Prognose des Mediziners. Erst schlossen am 16. März Schulen und Kitas. Eine Woche später wurde das gesamte öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren auf nahezu null.

Der Wissenschaftler Sahin indes ergriff schon deutlich früher als die meisten Regierungen Maßnahmen gegen das gerade entdeckte Virus namens SARS-CoV-2. Wenige Tage nach der Lektüre alarmierte er seinen Aufsichtsrat über den Ernst der Lage.