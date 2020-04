Rettungsschirm der Förderbank

Die KfW-Milliarden – was schon läuft und was noch hakt

Unbürokratische Hilfe für Unternehmen hat die Regierung in der Corona-Krise angekündigt und gemeinsam mit Banken und der Finanzaufsicht bereits einiges dafür in Gang gebracht. Was jetzt noch fehlt, um das Versprechen einzuhalten.