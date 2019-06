Hans-Walter Peters (64) mag spröde im Auftritt sein, die große Bühne genießt er trotzdem. Insofern waren ihm die vergangenen Jahre ein Vergnügen: Sein eigenes Haus, die Berenberg Bank, gedieh, und als Präsident des Bankenverbands war er eine große Nummer in Politik und Geldwirtschaft. Damit allerdings wird Ende nächsten Jahres abrupt Schluss sein, wenn er seinen Job als persönlich haftender Gesellschafter (phG) bei Berenberg abgeben muss. Dann wäre auch sein Ehrenamt als Verbandschef perdu.

Also machte sich Peters an eine Rettungsaktion in eigener Sache: Auf einem Treffen am 29. April in Hamburg breitete er vor Mitgesellschaftern und Verwaltungsrat aus, man möge Berenberg von einer KG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) mit angehängter GmbH umbauen – mit, wie er insinuierte, ihm als Aufsichtsratschef. Er könne somit auf Heißsporn Hendrik Riehmer (50) ein kontrollierendes Auge werfen, neben ihm zweiter phG und Chef der stürmisch gewachsenen Investmentbanksparte. Immerhin hatte