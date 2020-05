Das schönste Geschenk zum Christfest wollte sich Klaus Josef Lutz (62) 2019 selbst bescheren. Der BayWa-Chef plante den größten Deal seiner fast zwölfjährigen Karriere an der Spitze des Agrarhändlers – und es schien lange, als werde er pünktlich vor Weihnachten fertig.

Monatelang hatte Lutz verhandelt, um bis zu 49 Prozent seiner Konzernperle BayWa r.e. Rene­w­able Energy zu verkaufen. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS wollte sogar weit mehr als die von Lutz öffentlich in Aussicht gestellten 500 Millionen Euro zahlen. Das Geld sollte in Form einer Kapitalerhöhung in die Baywa r.e. fließen.

Am 28. November lud der BayWa-Chef zur Weihnachtsfeier – und teilte wenige Stunden zuvor triumphierend ad hoc mit, er werde den Prozess voraussichtlich „kurzfristig zu einer Bewertung abschließen“, die „über den ursprünglichen Erwartungen der Gesellschaft liegt“. Die Leute des DWS-Infrastrukturvehikels, die ebenfalls eingeladen waren, realisierten konsterniert: Da hatten sie viel zu viel geboten.

Die Investoren