Jedes Jahr lädt Alexander Geiser (43), Deutschlands Großkommunikator und Anführer der Public-Relations-Macht Hering Schuppener zu einem glanzvollen "Leadership-Dinner" ein. Als Hauptattraktion wurde vergangenen Sommer eine zweifelsohne prägende Wirtschaftspersönlichkeit des Jahres angefragt. Geklappt hat es am Ende nicht, aus zeitlichen Gründen, wie beide Seiten versichern. Was am Ende dann auch allen Parteien ganz recht gewesen sein dürfte.

Bayer-Chef Werner Baumann (56), dem Geiser in Fragen der Kapitalmarktkommunikation zur Seite steht, steckte genau wegen des Deals in Schwierigkeiten, über den er hätte sprechen sollen: den Kauf des Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto.

Denn seitdem die Übernahme rechtlich vollzogen wurde, hat Bayer in den USA drei Klagen in der ersten Instanz verloren – in allen wurden die Leverkusener zu teils horrenden Schadensersatzzahlungen verurteilt. Die Kläger führten ihre Krebserkrankungen auf den Einsatz des glyphosathaltigen Monsanto-Bestsellers Roundup