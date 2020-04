Ein schmuckloser Konferenzsaal in einem grauen Hotelkubus in Berlin-Tiergarten. Über dem Eingang der Vier-Sterne-Herberge steht "Pestana". So heißen normalerweise Insektenkiller. Und an eine tödliche Seuche erinnert es auch. Es wirkt deshalb wie ein Akt unfreiwilliger Ironie, dass Bayer-Chef Werner Baumann (57) seine 70 weltweit wichtigsten Führungskräfte Ende Januar hierher bestellt hat.

Wenige Tage zuvor ist das chinesische Neujahrsfest zu Ende gegangen. In Wuhan und in der Provinz Hubei haben sie Fabriken und Bürokomplexe erst gar nicht wieder aufgesperrt. Der Kampf gegen die Pandemie hat begonnen. In Berlin ist Covid-19 aber noch kaum mehr als eine weit entfernte Drohung.

Dunkelbraune Holzpaneele im Rücken, hellblauen Teppichboden vor sich, steht Baumann da und wartet auf Fragen. Er hat keine Folien mitgebracht, kein Manuskript, kein Handout, nur ein paar Stichworte notiert. Er trägt ein Headset und hält einen kleinen Stapel Karteikarten in der Hand. Sein Strategiechef Oliver Kohlhaas