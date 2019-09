Gut acht Meter lang und etwa vier Meter breit ist der Raum. Ein wuchtiger Schreibtisch, ein paar deckenhohe Bücherregale, die übrigen Wände dicht an dicht mit Zeitungsausschnitten bedeckt, gerahmt, hinter Glas. Sie zeigen fast immer den Anwalt, der in diesem Büro lebt und arbeitet: stechend scharfer Blick und lichter Haarkranz, manchmal allein, manchmal in Begleitung von Politikern und Unternehmensführern. Kenneth Feinberg (73) heißt der Mann.

Die Geschichten an der Wand handeln von juristischen Schlachten. Es geht um Vietnam-Veteranen, die eingestürzten Türme des World Trade Centers, den ölverseuchten Golf von Mexiko, manipulierte Dieselmotoren. Die Übeltäter sind unter anderem Monsanto, BP und Volkswagen.

In all diesen Fällen hat er aufgeräumt, geschlichtet und am Ende die Opfer entschädigt. 250 Millionen Dollar für die GIs, die in Vietnam mit dem Herbizid Agent Orange in Berührung kamen, sieben Milliarden für die Familien der 5500 Opfer und Hinterbliebenen der Anschläge auf das World Trade