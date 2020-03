Gesprächstermine haben in diesen Tagen immer etwas Improvisiertes, auch wenn sie bereits seit Wochen vereinbart sind. Die virtuelle Verabredung mit Bayer-Vorstand Stefan Oelrich (51) ist da keine Ausnahme. Bayers oberster Pharmamann sitzt vor seiner Laptopkamera, die Stromzufuhr für das Videokonferenzsystem in seinem Berliner Büro ist unterbrochen. Auf der Gegenseite verweigert die Firewall die Installation der Konferenzsoftware auf dem Laptop des Reporters. So braucht es erst einmal ein paar Minuten, bis die App auf das Mobiltelefon heruntergeladen ist, die Handykamera den Blick freigibt und das Frage-Antwort-Spiel endlich in Gang kommt.

Seit knapp eineinhalb Jahren steuert Oelrich nun das Pharmageschäft von Bayer. Für die Öffentlichkeit spielte er bislang eher in einer Nebenrolle. Er liefert zwar mehr als 40 Prozent des Umsatzes und gut die Hälfte des Gewinns. Die Schlagzeilen aber bestimmen die gut 50.000 Schadensersatzklagen, die sich Bayer mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto eingehandelt