Am Mittwoch, 18. März, sitzt Hans-Walter Peters (65) am Flughafen von Johannesburg und ist einfach nur froh, dass er die Dinge mal wieder selbst in die Hand genommen hat. „Zehn Minuten später – und alles wäre ausgebucht gewesen“. In einer guten Stunde geht es mit Air France über Paris zurück nach Hamburg.

Er war erst am Sonntag angekommen. Seit einem Jahr hatten er und ein paar Freunde sich für diese Woche zum Golfspielen verabredet. Dann hatte er die Rede Cyril Ramaphosas gehört, des südafrikanischen Staatspräsidenten, über die Beschränkungen wegen des Coronavirus: „Mir war klar: Wenn ich jetzt nicht rauskomme, sitze ich her fest.“

Peters führt zusammen mit Hendrik Riehmer (51) die Privatbank Berenberg. Weil die beiden das recht erfolgreich tun und inzwischen mehr als 26 Prozent an dem Hamburger Geldhaus halten, darf Peters seit 2016 im Nebenjob auch den Präsident des Bundesverbands deutscher Banken geben, damit ist er so etwas wie der Cheflobbyist auch für Deutsche Bank oder Commerzbank.