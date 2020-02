Bei Siemens Healthineers in Bangalore erhebt sich in der Kantine eine zweistöckige Biskuitcremetorte von der Größe und Fluffigkeit eines Kinderbetts. Dahinter steht Gerd Höfner und zerteilt den Karamelltraum mit einem machetenartigen Messer und der Präzision eines echten Siemensianers. Es regnet goldenes Konfetti und riecht süßlich. Höfners Personalchef schnappt sich das Mikro: "Wir sind wieder 'Great Place to Work' geworden, mit noch besseren Werten als letztes Jahr." 1800 junge Menschen jubeln frenetisch, die ersten Stücke Torte werden verteilt, Ingenieure füttern sich gegenseitig. Maximale Glückseligkeit.

Great Place to Work, das ist Bangalore auch für Höfner. Seit 2002 arbeitet der Deutsche hier, seit 2015 ist er in der Medizintechniksparte der Münchener verantwortlich für Produktion und Forschung im südlichen Asien. Er ist damit auch Chef der 2100 Siemens-Ingenieure und Programmierer in Indiens Techhauptstadt.

Was früher lediglich ein günstiger Outsourcingstandort war, hat sich zu einem