Der Anruf erreichte Felix Hufeld (57) an einem Freitagnachmittag beim Warten auf einen verspäteten Flug von Berlin nach Frankfurt. Eine Kollegin setzte den Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über ein Fax ins Bild, das bei der Behörde eingetroffen war: brisante Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft zu Wirecard. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns, der elektronische Zahlungen abwickelt, war in den Wochen zuvor dramatisch eingebrochen, nachdem die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" über mutmaßliche Bilanzmanipulationen in Asien berichtet hatte.

Jemand, so die Staatsanwaltschaft, habe versucht, das Unternehmen zu erpressen, und weitere Negativschlagzeilen angedroht. "Wir haben sofort mit unserer Arbeit losgelegt, es war klar, dass hier kriminelle Energie im Spiel war", sagt Hufeld. Die Reaktion der BaFin, verkündet nach einem durchgearbeiteten Wochenende, schrieb Wirtschaftsgeschichte: Die Behörde verbot ab Mitte Februar zwei Monate lang Wetten auf