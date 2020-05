Die 146er beginnen vielversprechend, hoch motiviert, mit starkem Gemeinschaftsgefühl. Ein guter Jahrgang, der sich im schlossähnlichen Palais Biron versammelt hat, 27 Männer, 5 Frauen, allesamt auserwählt, die künftige Elite der deutschen Wirtschaft zu bilden. "Die Gruppe ist extrem engagiert und leidenschaftlich", sagt Frank Trümper (58), dessen Scheitel und Weste signalisieren, dass man das Schrille hier nicht so mag. Auch keine Namen, bitte, so will es der Kodex.

Trümper ist Geschäftsführer einer Institution, die bislang im Dämmerlicht wirkte und die Öffentlichkeit mied. Er leitet die Baden-Badener Unternehmer Gespräche, kurz: BBUG. Ein Trainingslager für die Chefetagen, traditionsreich und elitär, die wirkmächtigste und gleichzeitig verschlossenste Kaderproduktion der Republik, ein Mythos.

Die Listen der Alumni sind nirgendwo öffentlich verzeichnet, man muss sie sich mühsam zusammenklauben (siehe "Berühmte Alumni" am Textende). Dabei gehören zu dem Zirkel die aktuellen Vorstandschefs