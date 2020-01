Anna Maria Braun (40) muss für ihren Vater stets so etwas wie ein perfekter Plan B gewesen sein. Lange stand die Zweitgeborene im Schatten ihres älteren Bruders Otto Philipp (41), auf den Patron Ludwig Georg (76), seit Ewigkeiten Chef und heute Aufsichtsratsvorsitzender des Gesundheitsdienstleisters B. Braun Melsungen, sich festgelegt zu haben schien. Sie war stellvertretendes Vorstandsmitglied, als Otto Philipp längst Teil der Konzernspitze war. Sie musste sich wie ihre übrigen Geschwister mit knapp 10 Prozent der Firmenanteile zufriedengeben, während Otto Philipp mit gut 20 Prozent mehr als doppelt so viele Aktien kontrollierte. Am Ende aber machte der Patriarch die Tochter und nicht den Sohn zur neuen Nummer eins der 180 Jahre alten Traditionsadresse.

Warum ihr Vater sie für die geeignetere Lösung hält, machte Anna Maria auf der Bilanzpressekonferenz Ende März klar, bei der sie noch als einfaches Vorstandsmitglied auftrat: "Wir wollen ein geschlossenes Familienunternehmen bleiben und