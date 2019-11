Freitagmorgen, Aurel Bacs steht auf dem Balkon seiner Wohnung, eine ruhige Gegend am Stadtrand von Genf. Es ist kühl und windig, Bacs braucht frische Luft. Und einen Espresso nach dem anderen. Die Woche zuvor hatte er zwei Auktionen in Hongkong, diese Woche eine Beratung in Frankreich, eine in Deutschland, dann zwei Tage London und letzte Nacht chattete er am PC mit Sammlern in den USA bis in die Morgenstunden über eine Vintage-Minutenrepetition.

Für Bacs ergibt sein rastloses Leben perfekten Sinn. Er redet über Vintage-Trends, zeitgenössische Kunst, Oldtimer – und was seine Welt zusammenhält: Emotionen. Sammelobjekte, sagt er, seien stets emotional aufgeladen, und Emotionen könne man nicht mit Geld vergleichen: "Ich staune viel mehr über einen Kaffee im Pappbecher für 9 Euro als über ein Uhrenunikat für 15 Millionen Euro."

So viele Kunden und Aufträge, Aurel Bacs fehlen täglich sechs Stunden, hat er errechnet. "Meine Schwäche ist, dass ich kaum Nein sage." Wenn er "Leidensbrüdern", wie er