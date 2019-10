Vor 20 Jahren schon hat sich August von Finck (89) der Steuer wegen aus Bayern in die Schweiz abgesetzt. Dennoch lässt den publikumsscheuen Mann die Heimat nicht los. Immer wieder ist er in exklusiven Gesellschaften anzutreffen. So im Juni, als er in zünftiger Tracht an der Münchener Galopprennbahn mit Größen aus Politik und Wirtschaft und unter Aufmarsch der Traunsteiner Gebirgsjäger den 70. Geburtstag von CSU-Urgestein Peter Gauweiler feierte. Andere Verbindungen hält er diskreter. Unwidersprochen wird er verdächtigt, der AfD über verdeckte Kanäle Millionen zugeschoben zu haben.

Von Finck, der binnen vier Jahrzehnten aus einem vom Vater geerbten Bankiersanteil ein Milliardenvermögen gemacht hat, zu dem Kernstücke der Münchener Innenstadt, Ländereien und Goldbestände gehören, zeigt nicht nur politisch gern harte Kante. Seinen Halbbruder Helmut von Finck (60) lässt er seit zehn Jahren abblitzen.

Die beiden älteren Brüder August und Wilhelm von Finck hatten 1985 dem damals 25-jährigen Bhagwan-Jünger