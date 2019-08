Ein Wechsel an der Spitze eines Unternehmens nach zwei Jahren, "das ist doch die normalste Sache der Welt". Erst recht gelte das, sagte Audi-Boss Bram Schot (58), wenn der aktuelle Chef die Firma perfekt auf die Zukunft ausgerichtet habe und jetzt andere Kompetenzen gefragt seien. So sprach Schot an einem Tag im Frühsommer, erzählen Leute, die dabei waren.

Es ging um die Frage, was Schot machen werde, falls der im vergangenen Jahr von BMW verpflichtete, aber noch nicht freigegebene Markus Duesmann (50) seinen Job 2020 übernehme. Schot sagte, dass er dann schon etwas anderes finden werde im VW-Konzern. Er muss geahnt haben, dass der Druck intern sehr bald enorm werden würde.

Seit einem Interview der Betriebsratsvorsitzenden Peter Mosch (47; Audi) und Bernd Osterloh (62; Volkswagen) weiß er es genau. Schot sei "jetzt im Moment der richtige Mann an der richtigen Stelle", sagte Mosch dem "Donaukurier". Osterloh kündigte Schots baldigen Abschied mit den Worten an, er habe ja noch einen weiteren