Es gibt nur einen Ort, an dem der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, auf einem Pferd in eine Boutique reitet, den Cowboyhut lüftet und wieder rausreitet. Bezos (55) stattet Tom Yoder einen Neujahrsbesuch ab, der in seinem Laden die schärfsten Messer, breitesten Gürtel und besten Hüte der Stadt verkauft. Der Amazon-Boss (Vermögen, zumindest vor der anstehenden Scheidung: 135 Milliarden Dollar) ist mit ihm befreundet und nicht der Erste zu Pferd im Laden. Aspen-Style.

Hier mag man es lässig und familiär. Flanellhemd, Westernstiefel, "jeans and bling", aber bitte in Ruhe. Als vor Jahren im Winter viele Paparazzi kamen, blieb die Snowciety im nächsten Jahr weg. Danach war wieder Ruhe.

Sobald die ersten Flocken fallen, fliegen sie ein: Techtycoone, Industrieerben und Selfmademenschen, Wall-Street-Könige, Medienmogule, Hotel- und Kosmetikerben, Stahl-, Öl- und Gasbosse. Das Who's who der "Forbes"-400 im bunten Schneetreiben. Mehr als 50 Milliardäre haben ein Haus am Ort, Hasso Plattner, einer