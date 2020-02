Wenn Amir Dayan zeigt, wie er mit deutschen Bürogebäuden zum Milliardär geworden ist, nutzt er seinen ganzen Körper. "Die Immobilienpreise waren hier", sagt der 45-Jährige, beugt sich im Sessel vor und weist mit der linken Hand Richtung Fußboden. Dann reckt er den rechten Arm zur Decke und sagt: "die Wirtschaftskraft hier". Nach dieser Demonstration lehnt sich der Großvermieter zurück. "Mir war 2008 kristallklar, dass Deutschland der richtige Ort für Immobilienkäufe ist."

Viele Millionen Euro hat seine Unternehmerfamilie seitdem in deutsche Büros, Hotels und auch in einige Wohnungen investiert. Anfangs zahlte sie in Berlin teils nur 200 Euro pro Quadratmeter. Seitdem sind die Preise durch die Decke gegangen – und der deutsche Immobilienbesitz der acht Brüder und drei Schwestern aus dem Hause Dayan ist heute mehr als eine Milliarde Euro wert.

Dazu kommen Hotels in Großbritannien und Israel wie das "Crowne Plaza Tel Aviv Beach", von dessen Besprechungszimmer das Mittelmeer mit einem halben