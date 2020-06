Es ist 5.30 Uhr an einem Mittwochmorgen Anfang Mai, als ein schwarzer Mercedes-Kleinbus vor einem Haus auf den Hügeln Ulms hält. Aus der Dämmerung tritt ein hoch aufgeschossener Mann und springt in den Fond. Die Zeit drängt. Viereinhalb Stunden später schwenkt der Wagen von der A52 ab in Richtung Essen-Süd und parkt vor der Zentrale von Galeria Karstadt Kaufhof, jenem Not leidenden Warenhauskonzern, den der Mann auf der Rückbank retten soll: Arndt Björn Geiwitz (51). Auf der Fahrt hat der Mann, auf dem so große Hoffnungen ruhen, telefoniert, über einen großen Bildschirm Videokonferenzen geführt und Schlaf nachgeholt. Der umgerüstete Kleinbus ist mobiles Büro und ein Stück Zuhause, ein Leben auf 5140 Millimeter Länge. Wo er vorfährt, brennt es.

Seit zehn Jahren ist Geiwitz so unterwegs. Anders würde er sein Pensum nicht schaffen. Durch die Öffentlichkeit ist sein Name erst einmal geflackert – vor acht Jahren, als Insolvenzverwalter des Drogerieimperiums Schlecker. Danach ist er wieder abgetaucht