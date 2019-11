Volkswagens Robo-Man sitzt an diesem Mittwochmorgen bestens gelaunt in einem Konferenzraum seines Start-ups Argo AI in Pittsburgh, lacht schallend und freut sich über die eigene Chuzpe. Es sei schon "etwas verrückt" gewesen, resümiert Bryan Salesky (39), vor zweieinhalb Jahren mit zwei Leuten zu Ford zu marschieren und nach einer Milliarde Dollar zu fragen, um selbstfahrende Autos zu entwickeln. Manchmal frage er sich schon: "Habe ich das wirklich gemacht?"

Der Mann wirkt äußerlich wie ein Nerd: ein massiger Typ mit Brille und jungenhaftem Gesicht, das ihn wie Anfang 20 wirken lässt. Salesky scheint ehrlich verwundert, wie sein Leben zuletzt so verlaufen ist. Für seine Investoren ist er fast zum Messias geworden – Erinnerungen an Monty Pythons "Das Leben des Brian" kommen auf.

Inzwischen dirigiert Salesky über 700 Mitarbeiter aus einem Büroturm, den Argo inmitten von Lagerhallen und früheren Stahlfabriken im Pittsburgher Strip District bezogen hat. Ford war nur der Anfang. Im Juli dieses