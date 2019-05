Die Machtbalance am Arbeitsmarkt hat sich verschoben. Die Zeiten, in denen Unternehmen die Standards setzten und aus einer Vielzahl hochtalentierter Bewerber die besten auswählen konnten, sind vorbei. Mittelständler in der Provinz genauso wie Dax-Konzerne buhlen heute um Nachwuchskräfte. Insbesondere Digitalexperten umwerben sie so intensiv, dass die sich ihre Arbeitgeber praktisch aussuchen können. Unternehmen wie Siemens oder Fresenius versuchen mit innovativen Ansätzen, die Toptalente zu sich zu lotsen.

Die zentrale Frage lautet immer: Was ist den Talenten beim Jobeinstieg wichtig? Klar ist: Die Vorlieben der Millennials sind andere als die der Babyboomer. Nur welche sind es? Was erwarten die Jungen beim Jobeinstieg? Und welchen Unternehmen trauen sie zu, ihre Träume zu verwirklichen?

Antworten hat das Berliner Beratungsunternehmen Trendence ermittelt und exklusiv für manager magazin aufbereitet. Die Umfrage unter rund 32.000 Studierenden der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften